SITA, ricavi in crescita e investimenti strategici: l’industria del trasporto aereo accelera la trasformazione digitale

Con un aumento dell’8,3% nei ricavi nel 2024, pari a 1,6 miliardi di dollari, SITA – azienda leader nelle soluzioni IT per il trasporto aereo – si conferma protagonista della trasformazione tecnologica dell’intero settore. I risultati sono stati annunciati durante l’Assemblea Generale Annuale e accompagnati da una visione chiara: supportare compagnie aeree, aeroporti e governi nella corsa verso un sistema di trasporto più efficiente, connesso e sostenibile.

Il CEO David Lavorel ha sottolineato come l’infrastruttura aeroportuale stia affrontando una pressione crescente, in vista di una crescita prevista del traffico aereo del 7% tra il 2025 e il 2027. I viaggiatori richiedono esperienze più fluide e personalizzate, mentre le normative diventano sempre più stringenti. In questo contesto, SITA intende giocare un ruolo chiave, fornendo soluzioni tecnologiche in grado di ottimizzare ogni fase del viaggio: dalla gestione del flusso passeggeri, alla movimentazione degli aeromobili, fino alle operazioni aeroportuali.

A trainare i risultati 2024 sono state le ottime performance registrate nei segmenti Aeroporti, Frontiere e Aeromobili, in tutte le aree geografiche in cui opera l’azienda. Le acquisizioni strategiche, unite allo sviluppo di nuovi prodotti, hanno rafforzato la capacità di SITA di rispondere in modo rapido e flessibile alle esigenze di un settore in costante evoluzione.

Tra le operazioni più rilevanti, spicca l’acquisizione di Materna IPS, che ha ampliato l’offerta nel settore dei servizi self-service per i passeggeri, rendendo SITA il fornitore della più potente suite di gestione passeggeri del settore. Importanti anche l’acquisizione di ASISTIM, specializzata in servizi centralizzati di controllo operativo per le compagnie aeree, e il lancio di SmartSea, che ha esteso le competenze di SITA anche al mondo crocieristico e ferroviario. Più recente, l’integrazione dell’italiana CCM, specializzata nella progettazione aeroportuale, rafforza ulteriormente la visione di un trasporto aereo ottimizzato sin dalle fasi iniziali della progettazione.

La sostenibilità si conferma al centro della strategia. Nel solo 2024, le soluzioni sviluppate da SITA, come OptiFlight®, hanno consentito alle compagnie aeree di risparmiare circa 308.000 tonnellate di CO₂, l’equivalente di oltre mille giri del mondo in aereo. Anche le soluzioni Eco Mission, Total Optimizer ed eWAS hanno dimostrato un impatto concreto, contribuendo a una gestione più efficiente del carburante e a una maggiore conformità ambientale.

A livello interno, l’azienda ha adottato una nuova strategia di sostenibilità articolata su quattro pilastri: ridurre l’impatto climatico, supportare le persone, migliorare le pratiche aziendali e offrire prodotti in grado di guidare il settore verso l’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050. In quest’ottica, SITA si è impegnata a ridurre ogni anno del 4,2% le proprie emissioni dirette.

«I nostri clienti ci chiedono soluzioni flessibili e rapide, che consentano di fare di più con meno risorse», ha dichiarato Lavorel. «Per questo investiamo in tecnologie chiave come intelligenza artificiale, cloud, app e identità digitali, creando un ecosistema capace di rendere il viaggio sempre più intelligente e sostenibile».

Nel corso del 2024, SITA ha inoltre trasformato la propria organizzazione interna, digitalizzando i modelli di servizio e investendo in competenze avanzate per affrontare le sfide future. Grazie a una piattaforma tecnologica agile e modulare, SITA è oggi in grado di aiutare aeroporti e compagnie aeree ad adattarsi rapidamente, gestire i flussi in tempo reale e offrire esperienze senza interruzioni ai passeggeri.

