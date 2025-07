Sinner trionfa a Wimbledon, primo italiano nella storia

Jannik Sinner ha vinto l'edizione 2025 del torneo di Wimbledon, primo italiano nella storia. Nella finalissima sul Central Court il tennista altoatesino ha prevalso su Carlos Alcaraz, che lo aveva sconfitto di recente al Roland Garros, col punteggio di 4/6, 6/4, 6/4, 6/4.

E' il secondo slam stagionale per Sinner, che aveva già vinto gli Open d'Australia, trionfando in finale su Alexander Zverev in tre set.

Sinner ha giocato la finale con un vistoso manicotto bianco sul braccio destro. Dopo l’infortunio al gomito nel match contro Dimitrov valido per gli ottavi di finale, vinto grazie al ritiro del bulgaro che era in vantaggio di due set, si temeva perfino che Sinner potesse non scendere in campo contro l’americano Ben Shelton viste le condizioni del gomito. Dopo gli esami, ha invece deciso di continuare a giocare con un tape protetto appunto da un manicotto. Misura che si è rivelata provvidenziale.

Nel 2021 Matteo Berrettini era arrivato in finale, nello stesso giorno in cui alla sera l'Italia del ct Mancini avrebbe vinto a Wembley l'Europeo di calcio. Ma il tennista italiano si era dovuto arrendere a Djokovic per 6/7, 6/4, 6/4, 6/3.

