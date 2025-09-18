Sindaco Salis a Telenord: "Problemi infrastrutturali per il Salone e Genova? No, opportunità"
di Gilberto Volpara
Tra le voci della diretta di Telenord, anche, quella della prima cittadina di Genova. Al tema sollevato da Piero Formenti, presidente Confindustria Nautica, sull'accessibilità della città, Silvia Salis, ha risposto: "Non sono problemi, semmai opportunità".
