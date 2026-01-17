Sindaco Peracchini: "Certi gruppi usano i coltellini come fossero bicchieri d'acqua"

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha parlato di 2un episodio di estrema gravità, assolutamente intollerabile" in merito all'uccisione dello studente all'interno dell'istituto scolastico.

"È inconcepibile – ha dichiarato – che un ragazzo possa perdere la vita a seguito di un’aggressione con un’arma all’interno di una scuola, un luogo che per sua natura deve essere sinonimo di sicurezza, tutela e serenità".

Il primo cittadino ha poi inquadrato il tema nel contesto sociale della città: «Siamo una comunità di quasi centomila abitanti, con circa ventimila cittadini stranieri. Qui tutti lavorano e convivono, anche se provengono da mondi diversi".

