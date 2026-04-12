Silvia Salis supera i 150mila follower su Facebook e 'insegue' Schlein

La sindaca di Genova Silvia Salis, definita in un'intervista pochi giorni fa da Bloomberg "il volto nuovo italiano e possibile candidata anti Giorgia Meloni", supera i 150mila follower su Facebook a poco più di un anno dall'inizio del suo impegno politico il 17 febbraio 2025 con l'ufficializzazione della sua candidatura alla carica di primo cittadino.



Sebbene i follower non corrispondano a voti, sono quasi il triplo dei 56mila 'seguaci' del presidente della Regione Liguria Marco Bucci in politica dal 2017. Entrambi lontani dal record del politico ligure finora più seguito sui social: l'ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che, all'apice del suo percorso politico prima dell'inchiesta giudiziaria che portò alle sue dimissioni, sfiorò i 300mila fan sul social network blu.



Nella corsa politica all'epoca dei 'like' Salis resta lontanissima dai 4,2 milioni di follower del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, altrettanto nell'ambito del campo progressista dai 4,5 milioni del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e 'insegue' la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a 407mila fan. Ma a differenza di quest'ultimi Salis non vuole le primarie.

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