Silenzio produttivo: come l’acustica influenza il benessere in ufficio

Gli open space favoriscono la collaborazione, ma spesso nascondono un nemico invisibile: il rumore.

Secondo l’Università di Sydney, il 60% dei lavoratori in spazi condivisi si dichiara insoddisfatto per l’eccessivo livello acustico, causa di stress e calo di concentrazione.

Un’acustica curata non è solo una questione di comfort, ma di produttività e salute. Sempre più aziende propongono soluzioni su misura per ogni ambiente – dagli uffici direzionali ai coworking – con analisi fonometrica, progettazione dedicata e materiali sostenibili.

L’obiettivo: ridurre il riverbero, migliorare la qualità del suono e creare spazi armonici dove lavorare con serenità. Nel lavoro quotidiano, il silenzio è valore. Necessario quindi trasformare ambienti rumorosi in uffici efficienti, eleganti e confortevoli.

