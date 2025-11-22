Silence is violence: UC Sampdoria contro la violenza sulle donne, maglia speciale e presenza al 'Wall of Dolls'

La Sampdoria, ancora una volta, si schiera per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Lunedì 24 novembre, in occasione di Sampdoria-Juve Stabia, per la 13.a giornata della Serie B 2025/26, il club blucerchiato scenderà in campo al “Ferraris” di Genova per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto delle donne.

Femminicidi - Per rafforzare maggiormente il messaggio, la Sampdoria sosterrà le iniziative della Lega B sul tema indossando nel corso della sfida con la Juve Stabia una muta di maglie speciali. Stampati sui numeri dei blucerchiati compariranno infatti i nomi delle tante, troppe vittime di femminicidio in Italia nel corso del 2025. Silence is violence diventa così un mezzo per ricordare chi purtroppo non è sopravvissuto e, al tempo stesso, per diffondere consapevolezza, mettendo in luce anche chi ne è uscito con coraggio e determinazione ma soprattutto sensibilizzando per fare prevenzione attraverso testimonianze e informazione, in particolare tra le nuove generazioni.

Muro - Le t-shirt indossate in partita saranno poi messe all’asta su MatchWornShirt e il ricavato sarà interamente donato – al netto dei costi di gestione – a Wall of Dolls. Inaugurato sabato 21 giugno 2014 a Milano su iniziativa di Jo Squillo e divenuto Onlus nel 2019, il Muro è un’installazione permanente che riprende un’antica tradizione indiana per cui ogni volta che una donna subisce violenza, una bambola viene affissa sulla porta della sua casa. Il Wall of Dolls oggi è anche a Genova, Roma, Venezia, Brescia, Trieste e in tantissime altre città italiane: un messaggio forte, una doverosa azione creativa contro la violenza di genere per renderla sempre meno accettabile socialmente.

Messaggio - Un messaggio che sribadito questo pomeriggio, sabato 22 novembre, tra le 14.00 e le 17.00, all’evento organizzato da Wall of Dolls – e patrocinato da Regione Liguria e Comune di Genova – proprio sotto il Muro delle Bambole genovese, in piazza De Ferrari.

