Silence is violence: UC Sampdoria contro la violenza sulle donne, maglia speciale e presenza al 'Wall of Dolls'
di R.S.
Lunedì sera, stampati sui numeri dei blucerchiati compariranno infatti i nomi delle tante, troppe vittime di femminicidio in Italia nel corso del 2025
La Sampdoria, ancora una volta, si schiera per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Lunedì 24 novembre, in occasione di Sampdoria-Juve Stabia, per la 13.a giornata della Serie B 2025/26, il club blucerchiato scenderà in campo al “Ferraris” di Genova per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto delle donne.
Femminicidi - Per rafforzare maggiormente il messaggio, la Sampdoria sosterrà le iniziative della Lega B sul tema indossando nel corso della sfida con la Juve Stabia una muta di maglie speciali. Stampati sui numeri dei blucerchiati compariranno infatti i nomi delle tante, troppe vittime di femminicidio in Italia nel corso del 2025. Silence is violence diventa così un mezzo per ricordare chi purtroppo non è sopravvissuto e, al tempo stesso, per diffondere consapevolezza, mettendo in luce anche chi ne è uscito con coraggio e determinazione ma soprattutto sensibilizzando per fare prevenzione attraverso testimonianze e informazione, in particolare tra le nuove generazioni.
Muro - Le t-shirt indossate in partita saranno poi messe all’asta su MatchWornShirt e il ricavato sarà interamente donato – al netto dei costi di gestione – a Wall of Dolls. Inaugurato sabato 21 giugno 2014 a Milano su iniziativa di Jo Squillo e divenuto Onlus nel 2019, il Muro è un’installazione permanente che riprende un’antica tradizione indiana per cui ogni volta che una donna subisce violenza, una bambola viene affissa sulla porta della sua casa. Il Wall of Dolls oggi è anche a Genova, Roma, Venezia, Brescia, Trieste e in tantissime altre città italiane: un messaggio forte, una doverosa azione creativa contro la violenza di genere per renderla sempre meno accettabile socialmente.
Messaggio - Un messaggio che sribadito questo pomeriggio, sabato 22 novembre, tra le 14.00 e le 17.00, all’evento organizzato da Wall of Dolls – e patrocinato da Regione Liguria e Comune di Genova – proprio sotto il Muro delle Bambole genovese, in piazza De Ferrari.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Virtus Entella presenta la quarta maglia “Portofino”, omaggio al Borgo più famoso del mondo
19/11/2025
di Redazione
Dossena choc: "Mi dissero che avevo l'Aids, andai lo stesso in Nazionale e poi..."
19/11/2025
di Roberto Rasia