Sicurezza sul lavoro nei trasporti, Cisl avvia uno sportello e un'app per le segnalazioni

Aumentare la sicurezza sul lavoro nel settore dei trasporti, dai mezzi di linea fino a rider e postini: è questo l'obiettivo delle iniziative messe in campo da Fit Cisl, che ha avviato uno sportello e un'app per raccoglere segnalazioni.

Le due iniziative sono state presentate durante il focus che si è svolto oggi a Genova dal titolo ‘Trasportiamo Sicurezza: un impegno quotidiano’ con i lavori che sono stati aperti dallla relazione del segretario Generale Fit Cisl Liguria Mauro Scognamillo, seguito dal saluto di Maria Rosa Riso, Direttore Inps Genova. A seguire la tavola rotonda col segretario generale Generale Scognamillo, il responsabile Ast Cisl Genova Marco Granara, il Direttore Ispettorato Lavoro Genova Sergio Fossati, il Direttore reg. vicario Inail Liguria Enrico Lanzone e Gabriele Mercurio, Resp. Sicur. e Prev. Lavoro ASL 3. Mentre i lavori sono stati conclusi da Stefano Grasso, Responsabile Sicurezza Fit Cisl Liguria.

Tra gli aspetti emersi anche i dati riguardanti l’attività dell’Ispettorato del lavoro nella nostra regione nel 2024 dal rapporto annuale INL: circa 9 su 10 imprese di trasporto ispezionate, sono risultate irregolari.

Mauro Scognamillo, segretario generale Fit Cisl Liguria - "Lidea nata in federazione è quella di avere una persona dedicata e quindi uno sportello della sicurezza che segua la situazione a 360 gradi - spiega Mauro Scognamillo, segretario generale Fit Cisl Liguria -. La sicurezza sul lavoro è sempre stato uno dei nostri must. La tutela dei lavoratori parte dalla sicurezza, dalla prevenzione e dall'assistenza. Con questo progetto vogliamo far sentire la nostra vicinanza agli Rls (responsabili lavoro sicurezza). Il mondo dei trasporti è molto ampio: partendo dai rider e postini arriviamo a marittimi e portuali, personale dei treni e autotrasporto in generale. Lavori dove le problematiche degli infortuni sono sempre presenti. Vogliamo iniziare a fare prevenzione seria partendo dalla formazione: la prevenzione parte dal sapere cosa si deve fare e cosa no. Abbiamo predisposto un'app per segnalazioni anonime, chiunque può segnalarci un problema. Vogliamo essere una luce di speranza in un mondo di grande difficoltà".

Stefano Grasso, responsabile Fit Cisl Liguria per la sicurezza - "Presentiamo lo sportello sicurezza, iniziativa fortemente voluta dalla segreteria per affiancare e supportare i nostri delegati e i nostri rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - spiega Stefano Grasso, responsabile Fit Cisl Liguria per la sicurezza -. È un ruolo importante che ha bisogno di conoscenza e competenza, quindi noi diamo uno strumento in più per rappresentare meglio sia Rls che delegati che sono affiancati ai lavoratori. L'app è semplicissima, utilizzando un QR code si entra in due clic. Questa app è un contenitore virtuale su cui si possono fare segnalazioni, anche anonime, che possono far sì che uno che non si sente rappresentato, oppure ha problemi in azienda e non vuole emergere per non esporsi in prima persona, o più banalmente non sa a chi rivolgersi, potrà fare questa segnalazione, che verrà presa in carico e attraverso l'app verrà dato riscontro della presa in carico".

