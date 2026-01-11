Sicurezza sui treni liguri, il Siap: "Utile l’iniziativa di Assoutenti e pendolari"

Il Siap Liguria guarda con interesse alla raccolta firme promossa da Assoutenti e dai comitati dei pendolari per rafforzare la sicurezza su treni e stazioni regionali, ma richiama istituzioni e gestori ferroviari a risposte coordinate, proporzionate e basate su organici adeguati e competenze chiare.

L'iniziativa dei pendolari – Il sindacato italiano appartenenti polizia, attraverso le dichiarazioni del dirigente Roberto Traverso, riconosce l’utilità dell’iniziativa di Assoutenti Liguria, che punta a richiamare l’attenzione su episodi di violenza, degrado e insicurezza nelle stazioni e sui convogli regionali. Luoghi attraversati quotidianamente da migliaia di cittadini, studenti e lavoratori, dove la percezione di vulnerabilità è in crescita e rappresenta un problema reale e diffuso.

Le misure proposte – Tornelli nelle stazioni, rafforzamento di FS Security e dotazione di defibrillatori vengono considerate misure potenzialmente utili se inserite in un quadro organico. Secondo il Siap, questi strumenti possono rafforzare la prevenzione, ridurre le situazioni di rischio e alleggerire la pressione sulle Forze di Polizia, spesso chiamate a intervenire quando le criticità sono già degenerate. Il sindacato mette però in guardia dal rischio di una militarizzazione dei controlli, che potrebbe comprimere gli spazi civili senza garantire benefici duraturi in termini di sicurezza.

Il sistema integrato – Per il Siap la sicurezza nei contesti ferroviari deve poggiare su un modello integrato e proporzionato, nel quale gestori ferroviari, sicurezza privata, istituzioni e Forze dell’Ordine operino in modo complementare e nel rispetto dei diritti dei cittadini. In questo schema viene richiamato anche il ruolo della Regione Liguria, chiamata a un maggiore impegno sul piano del coordinamento e del supporto operativo.

Trasporto gratuito – Un primo nodo riguarda la possibilità per gli operatori delle Forze di Polizia di utilizzare gratuitamente i treni regionali senza l’obbligo di “mettersi a disposizione” del capotreno. Traverso definisce questa prassi organizzativa potenzialmente paradossale, ricordando che gli agenti, in quanto ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, sono comunque tenuti a intervenire in presenza di reati, indipendentemente da accordi di natura contrattuale.

Vigilanza privata – Un secondo fronte riguarda il coinvolgimento strutturato della vigilanza privata, che la Regione potrebbe sostenere come elemento di supporto a FS Security e alle Forze dell’Ordine. Una scelta che, secondo il Siap, consentirebbe di migliorare la prevenzione senza scaricare l’intero peso operativo su organici già in sofferenza.

Le carenze negli organici – Centrale resta il tema della cronica mancanza di personale nelle Forze di Polizia e, in particolare, nella Polizia Ferroviaria. Il sindacato evidenzia come i potenziamenti annunciati non abbiano ancora prodotto effetti concreti sul territorio ligure, incidendo non solo sui servizi a bordo treno ma anche sulla sicurezza delle stazioni e sull’attività di polizia giudiziaria, competenza specifica della Polfer. Le difficoltà assumono una dimensione concreta in Liguria, a partire dalle grandi stazioni di Genova Brignole e Principe, fino alla situazione di Sanremo, dove il Siap segnala problemi strutturali e di salubrità degli ambienti di lavoro. Elementi che, secondo il sindacato, incidono direttamente sull’efficacia dei servizi di sicurezza.

Il quadro normativo – Nel dibattito si inseriscono anche la convenzione ministeriale tra Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed ente ferroviario e la nuova convenzione tra Polizia di Stato e Ferrovie dello Stato, che rafforzano il ruolo dei comitati territoriali e prevedono il coinvolgimento di enti e associazioni locali. Un contesto nel quale, per il Siap, iniziative come quella di Assoutenti possono contribuire a un confronto più strutturato, fermo restando che la sicurezza ferroviaria resta una funzione pubblica essenziale.

