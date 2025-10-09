Sicurezza oltre l’autobus: Autoguidovie lancia la partnership con l’app VIOLA per accompagnare i passeggeri anche a piedi

Autoguidovie rafforza il proprio impegno per la sicurezza dei passeggeri grazie a una nuova partnership con VIOLA, l’app che offre accompagnamento in videochiamata attivo 24 ore su 24. Il servizio è pensato per aiutare chi si sposta a piedi, soprattutto in orari serali o in zone poco conosciute, permettendo agli utenti di essere seguiti da operatori reali e, in caso di emergenza, ricevere assistenza immediata.

«Non vogliamo che le persone si sentano sole dopo essere scese dai nostri mezzi», ha dichiarato Silvia Granata, direttrice marketing di Autoguidovie, sottolineando come la sicurezza debba proseguire anche al di fuori del tragitto in autobus.

La partnership con VIOLA si inserisce in un percorso già avviato da Autoguidovie con l’introduzione di bodycam per il personale di controllo, sistemi di videosorveglianza a bordo e la promozione dell’app “Where Are U?” per le emergenze.

Soddisfazione anche da parte della CEO di VIOLA, Laura De Dilectis, che ha parlato di una collaborazione «con valori condivisi» e di una visione comune di mobilità urbana più sicura e inclusiva.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.