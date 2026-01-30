Shipping, Transport & Intermodal 4° edizione

Sicurezza marittima e innovazione tecnologica in un contesto di crescente conflitua ibrida_Panel1 300126

di Redazione

Gemacht.it

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: