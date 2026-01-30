Shipping, Transport & Intermodal Forum, Soria (Assocostieri): "Decarbonizzazione e logistica energetica, il contributo del nostro settore"

Dario Soria, direttore generale Assocostieri, dichiara: "Abbiamo fatto una panoramica della giornata di oggi, così come già ieri, portando il nostro contributo a questo importante momento di confronto organizzato da Telenord. In particolare, abbiamo cercato di mostrare attraverso i numeri quanto siamo attivi nel tentativo di offrire agli armatori soluzioni concrete per la decarbonizzazione e per la transizione energetica.

Lo facciamo mettendo a disposizione la nostra logistica petrolifera, ma soprattutto quella di nuova generazione legata al GNL. Oggi possiamo contare concretamente sulla possibilità di effettuare operazioni di bunkeraggio nei nostri cinque terminali di rigassificazione, su due depositi costieri e, infine, sulla flotta di bettoline che i nostri operatori – come Axpo, ex Edison e Cosulich – stanno progressivamente mettendo in servizio.

Questo contributo deve essere utilizzato per trasformare le richieste della normativa ambientale e della sostenibilità in vere opportunità di business. Per questo oggi abbiamo voluto evidenziare, anche alla luce della sofferenza del settore industriale – che tra il 2024 e il 2025 ha registrato una perdita del 16% nei volumi di brokeraggio – come il corretto recepimento delle normative europee e l’attuazione dei relativi regolamenti rappresentino una condizione fondamentale per valorizzare questo sforzo e recuperare competitività rispetto ai competitor extra-UE".

