Shipping, Transport & Intermodal Forum, Albertini (Anana-Fedespedi): "E-commerce internazionale: quando il business aiuta e quando compete con l’Itali

Alessandro Albertini, direttore generale Anama-Fedespedi, dichiara: "Per spiegare Lle-commerce, è utile chiarire innanzitutto la differenza tra B2B e B2C.

Il B2B (business to business) riguarda transazioni di valore generalmente superiore ai 150 euro, in cui un’azienda vende a un’altra azienda utilizzando anche canali di vendita e-commerce. In questo caso si tratta di merci destinate alla produzione o all’attività economica, spesso movimentate tramite corrieri espressi.

Diverso è il caso del B2C (business to consumer), in cui il consumatore finale acquista direttamente su una piattaforma e-commerce e riceve il prodotto a casa. Per i beni di valore inferiore ai 150 euro non sono previsti dazi doganali, e questo rende tali prodotti facilmente esportabili e distribuibili in qualunque Paese del mondo.

La differenza sostanziale sta nell’impatto economico: da un lato ci sono prodotti che contribuiscono a sostenere la filiera produttiva, dall’altro beni di consumo che rischiano di incidere negativamente sul mercato locale, perché spingono il consumatore ad acquistare all’estero ciò che potrebbe trovare anche nei negozi di prossimità.

Per quanto riguarda l’impatto complessivo sull’Italia, al momento non dispongo di dati sufficienti per quantificare con precisione la crescita del commercio B2C per prodotti sotto i 150 euro. È però evidente che questa dinamica può avere effetti rilevanti sulla produzione e sul commercio nazionale nel medio-lungo periodo".

