Shipping, Transport & Intermodal Forum, Tardino (Adsp Sicilia Occ.): "Porti e geopolitica: infrastrutture, digitale ed energia leve di sviluppo"

Annalisa Tardino, commissario Adsp Sicilia Occidentale, sottolinea come l’area portuale del Sud-Ovest della Sicilia si trovi oggi in una posizione strategica, capace di trarre grandi vantaggi dai cambiamenti geopolitici in atto e dalle nuove normative internazionali. A suo avviso, la sfida principale è non subire più decisioni calate dall’alto, ma entrare attivamente nei processi decisionali, cogliendo le opportunità offerte dal nuovo contesto globale.

La centralità del Mediterraneo e il ruolo dell’Autorità di Sistema Portuale, che gestisce sette porti affacciati sul fronte africano, rappresentano un vantaggio competitivo naturale per intercettare nuovi flussi commerciali. Tuttavia, per essere all’altezza delle sfide future, è necessario investire in infrastrutture moderne e digitali, allineate agli standard europei.

Tardino evidenzia i progressi già compiuti sul fronte dell’innovazione tecnologica e digitale, ma richiama anche la necessità di un maggiore supporto normativo a livello nazionale, soprattutto in relazione al Green Deal e alla transizione ecologica delle banchine portuali.

Sono numerosi i progetti in corso: dall’elettrificazione delle banchine (cold ironing) in cinque porti, agli importanti interventi infrastrutturali a Termini Imerese, Palermo e Trapani. In particolare, il nuovo bacino di carenaggio a Palermo viene indicato come un’opera con una forte ricaduta occupazionale.

Guardando al futuro, la sfida si gioca su tre assi principali: energia, digitalizzazione e dual use. I porti siciliani potrebbero diventare veri e propri hub energetici e strategici, anche grazie a collaborazioni già avviate con i ministeri della Difesa e dell’Interno. Una sfida che, conclude Tardino, ha ormai una dimensione globale.

