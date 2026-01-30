Shipping, Transport & Intermodal Forum, Rossi (Ord. Ingegneri): "L’impegno dell’Ente per lo sviluppo del territorio"

Silvio Rossi, vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, ha illustrato il ruolo dell’Ordine come ente pubblico non economico sotto l’egida del Ministero della Giustizia. Rossi ha sottolineato la disponibilità dell’Ordine a promuovere iniziative volte allo sviluppo e al miglioramento del territorio, attraverso incontri e tavole rotonde dedicate, durante le quali verranno approfondite in dettaglio le varie tematiche. Questi momenti di confronto vedranno la partecipazione di enti pubblici, enti locali e imprese presenti sul territorio, con l’obiettivo di favorire progetti concreti e condivisi.

