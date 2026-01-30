Shipping, Transport & Intermodal Forum, Rosso (deputato FdI): "I porti come ricchezza strategica della Liguria"

Matteo Rosso ha sottolineato l’importanza della quarta edizione del Forum sui trasporti e sullo shipping, definendola un’iniziativa di grande valore perché capace di mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni ed enti del settore. Un appuntamento che, ha evidenziato, merita un ringraziamento particolare a Massimiliano Monti per averne promosso la realizzazione e per aver acceso i riflettori su un tema centrale per il territorio ligure.

Rosso ha rimarcato come parlare di porti in Liguria sia fondamentale, pur trattandosi di una tematica talvolta sottovalutata nel dibattito pubblico, spesso concentrato su altri ambiti come la sanità o le infrastrutture generali. I porti, invece, rappresentano una delle vere ricchezze della regione e un pilastro essenziale del suo sviluppo economico e occupazionale.

Nel suo intervento ha richiamato il ruolo strategico dei principali scali liguri – Genova, La Spezia e Savona – definendoli asset fondamentali per l’economia regionale e nazionale. La sua presenza al Forum, ha spiegato, vuole testimoniare l’attenzione e l’impegno verso i porti e verso tutte le attività che vi si svolgono, con un approccio improntato all’ascolto, all’umiltà e alla disponibilità a collaborare per sostenerne la crescita e lo sviluppo futuro.

