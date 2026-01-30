Shipping, Transport & Intermodal 4° edizione

Shipping, Transport & Intermodal Forum, Paroli (Adsp Mar Ligure Occ.): "Servono tempi certi e nuovi piani regolatori"

di Luca Pandimiglio

Avvio del percorso di aggiornamento dei piani regolatori dei porti di Genova e Savona

Assoclima

Matteo Paroli ha sottolineato come la certezza dei tempi amministrativi rappresenti un elemento fondamentale per rafforzare la competitività dei porti e renderli più attrattivi per gli investimenti. In questa prospettiva, ha evidenziato la necessità di intervenire in modo strutturale sui piani regolatori portuali, affinché siano strumenti realmente adeguati alle esigenze operative e di sviluppo del sistema portuale. Paroli ha inoltre annunciato l’avvio del percorso di aggiornamento dei piani regolatori dei porti di Genova e Savona, un processo finalizzato a introdurre una maggiore flessibilità operativa e a sostenere una crescita più dinamica ed efficiente.

