Shipping, Transport & Intermodal Forum, De Filippis (FS Logistix): "Intermodalità come chiave della transizione energetica"

Sabrina De Filippis, ad di FS Logistix, dichiara: "L'intermodalità gioca un ruolo fondamentale nella transizione energetica e nella competitività delle imprese. A livello internazionale, riguarda il trasporto delle merci end-to-end, passando attraverso diversi vettori, con un ruolo centrale della ferrovia. Il primo e l’ultimo miglio sono garantiti dal trasporto su gomma, mentre la logistica urbana e i porti, grazie agli accordi con i terminal, svolgono un ruolo strategico essenziale.

L'intermodalità permette di raggiungere importanti obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Per FS Logistics, rappresenta il cuore del piano strategico dei prossimi anni, che si basa su investimenti significativi, digitalizzazione e un nuovo modello culturale, indispensabile per operare a livello internazionale e superare i confini italiani".

