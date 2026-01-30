Shipping, Transport & Intermodal Forum, Parigi (Oss. Artico): "Le rotte artiche e la Groenlandia, prospettive di sviluppo"

Leonardo Parigi, direttore Osservatorio Artico, ha fatto il punto sulle rotte artiche, recentemente finite al centro dell’attenzione grazie alla rotta marittima di Nord-Est. Si tratta di una via già esistente che, secondo Parigi, assumerà un ruolo sempre più rilevante, non solo per motivi politici ma anche economici, con ingenti investimenti cinesi. La rotta collega i porti cinesi con quelli europei o russi sul versante europeo e, seppur soggetta a stagionalità a causa del ghiaccio marino, oggi è operativa da fine aprile fino ai primi di ottobre, incidendo in maniera crescente sull’economia globale.

Parigi ha sottolineato come questa evoluzione rappresenti un punto di svolta anche sul piano politico, influenzando le strategie internazionali di Russia e Cina. Ha precisato che il Mediterraneo potrebbe risentire di questa nuova dinamica, ma ciò dipenderà dalle scelte di mercato e dalle decisioni politiche in termini di cooperazione. In questo contesto, il rispetto delle normative internazionali, come il Polar Code, e la necessità di accordi globali saranno fondamentali.

Infine, Parigi ha evidenziato il ruolo strategico della Groenlandia, oggi al centro dei dibattiti internazionali. Non solo per le risorse di terre rare, ma anche per la sua importanza geografica per Stati Uniti ed Europa. Pur essendo in gran parte coperta dai ghiacci, la Groenlandia e le isole Svalbard subiranno nei prossimi anni forti impatti del cambiamento climatico e diventeranno poli centrali della politica mondiale.

