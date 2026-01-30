Shipping, Transport & Intermodal Forum, Botta (Spediporto): "Zone Logistiche Semplificate e ZES, strumenti per attrarre investimenti"

Giampaolo Botta ha ricordato che le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) sono strumenti consolidati a livello globale da oltre trent’anni, mentre in Italia la loro adozione è relativamente recente. Sia le ZLS che le Zone Economiche Speciali (ZES) costituiscono leve strategiche fondamentali per attrarre investimenti, semplificare la burocrazia e favorire l’insediamento di nuova manifattura nei territori. Citando dati di Prologis Research, Botta ha evidenziato la disponibilità di ingenti capitali internazionali pronti a investire in Europa, sottolineando come il marketing territoriale e la qualità della comunicazione siano elementi chiave per sfruttare appieno queste opportunità.

