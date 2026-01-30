Shipping, Transport & Intermodal Forum, Molisani (studio Wegal): Transizione energetica e cyber risk, nuove sfide per normativa e assicurazioni maritt
“Le normative non tengono il passo del cambiamento tecnologico”
Enrico Molisani ha evidenziato come la transizione energetica e l’aumento dei rischi cyber stiano profondamente trasformando il quadro normativo e assicurativo del settore marittimo. “Le normative non tengono il passo del cambiamento tecnologico”, ha sottolineato, indicando la difficoltà di leggi e regolamenti nell’adattarsi rapidamente alle innovazioni e ai nuovi scenari di rischio.
L’introduzione di nuovi carburanti, insieme ai rischi legati a ESG e cyber, sta influenzando non solo la gestione operativa delle navi, ma anche contratti commerciali, premi assicurativi e strategie di copertura adottate da imprese e armatori.
Per affrontare queste sfide, Molisani ha auspicato una maggiore chiarezza normativa e la definizione di un approccio integrato, capace di supportare le aziende e gli armatori nell’adeguamento alle nuove regole, garantendo al contempo sicurezza, efficienza e sostenibilità delle operazioni marittime.
