Shipping, Transport & Intermodal Forum, Sada (DHL): "Geopolitica e logistica, come le tensioni globali influenzano le PMI italiane"

Antonella Sada, capo della comunicazione DHL, ha sottolineato come le tensioni geopolitiche abbiano un impatto diretto sulle strategie aziendali e sulle operazioni quotidiane delle imprese, in particolare nel settore della logistica internazionale. In questo contesto, le aziende devono adattarsi rapidamente a scenari in continuo cambiamento, bilanciando la necessità di efficienza con quella di resilienza.

DHL Express, ad esempio, collega oggi 220 Paesi e territori, offrendo servizi di trasporto e spedizione globale che garantiscono continuità anche in contesti complessi. “Il 92% delle imprese italiane sono PMI: hanno bisogno di trasporto rapido, ma anche di consulenza strategica”, ha evidenziato Sada, sottolineando come la logistica non sia solo questione di trasporto, ma anche di supporto nella pianificazione, nella gestione dei rischi e nella scelta delle strategie più efficaci per affrontare mercati internazionali volatili.

Un report DHL–NYU conferma l’ampiezza di questi flussi: nel primo semestre del 2025, il commercio globale è cresciuto, con spedizioni che hanno percorso in media 4.990 km, mostrando come la globalizzazione continui a generare opportunità, ma richieda alle imprese italiane capacità di adattamento, velocità decisionale e innovazione tecnologica per rimanere competitive.

