Shipping, Transport & Intermodal Forum, Barbazza (Ordine Ingegneri): "Decarbonizzazione shipping: nessuna soluzione unica, ma mix tecnologico"
di Luca Pandimiglio
"Tra le opzioni oggi disponibili rientrano l’utilizzo di diverse fonti energetiche alternative, la propulsione elettrica, l’impiego di biocombustibili"
Guido Barbazza, presidente della Commissione ingegneria del mare dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Genova, dichiara: "Non esiste una soluzione tecnologica unica e universale per la decarbonizzazione dello shipping. Non c’è un “toccasana” valido per tutti, ma piuttosto un insieme di soluzioni tecniche che possono essere adottate in modo complementare, a seconda delle tipologie di nave, delle rotte e dei profili operativi.
Tra le opzioni oggi disponibili rientrano l’utilizzo di diverse fonti energetiche alternative, la propulsione elettrica, l’impiego di biocombustibili e l’evoluzione dei motori a combustione interna. Si tratta di tecnologie già in parte mature o in fase di sviluppo avanzato, che possono contribuire concretamente alla riduzione delle emissioni.
Si parla anche del possibile sviluppo dei piccoli reattori nucleari modulari, una prospettiva ancora in fase esplorativa ma che testimonia come il settore stia valutando tutte le opzioni disponibili per affrontare la transizione energetica in modo efficace e sostenibile".
