Siccità in Liguria, Moscamora (Cia): "A rischio anche la produzione di olio e vino"

di Marco Innocenti

"Assistiamo a fenomeni mai visti prima, con carenza di acqua anche nei pascoli d'alpeggio"

Una mattinata apertasi con qualche goccia e con il cielo coperto un po' su tutta la città di Genova ma è poco, troppo poco per pensare che possa servire a combattere la siccità che ormai da settimane stringe nella sua morsa tutta la Liguria, preoccupando soprattutto i coltivatori della nostra regione ma non soltanto. "E' una situazione difficilissima - dice Ivano Moscamora, direttore della Confederazione Italiana Agricoltori della Liguria - che unita alla crescita dei costi di produzione rischia di diventare molto pesante, accompagnata da fenomeni ai quali non eravamo abituati come la carenza di acqua nei pascoli d'alpeggio, dove in questo periodo si dovrebbe invece cominciare a vedere gli animali all'aperto. Una situazione che mette in discussione anche l'annata dell'olivicultura, che arriva già da due annate difficili".