SIAE Music Awards 2025: Pivio e Aldo De Scalzi premiati per “Diabolik”. Aldo dedica il successo alla memoria del fratello Vittorio

Ai SIAE Music Awards 2025, nella categoria Top Colonna Sonora – Film/TV, il premio è stato assegnato alla musica di “Diabolik” dei Manetti Bros., composta da Pivio & Aldo De Scalzi per Edizioni Curci e Creuza.

Durante la cerimonia, condotta da Amadeus, Aldo De Scalzi ha dedicato il riconoscimento al fratello Vittorio, ricordando il suo lungo e profondo legame artistico con Ornella Vanoni, alla quale è stato rivolto un commosso omaggio.





Pivio, presidente dell’Associazione Compositori Musica per Film (Acmf), ha sottolineato il valore crescente dell’evento: "Il SIAE Music Award è arrivato alla terza edizione e sta diventando un appuntamento fondamentale per l’intera filiera musicale italiana. È stata un’edizione segnata dal profondo ricordo di Ornella Vanoni, scomparsa il giorno prima. Anche quest’anno Acmf è stata ben rappresentata nelle categorie audiovisive, a conferma della qualità dei nostri associati. Un riconoscimento pubblico basato sui consumi musicali e sulle royalties distribuite celebra in modo autentico il successo popolare degli autori di colonne sonore".

