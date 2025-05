Si è insediato Enrico Zucca, magistrato della Diaz alla guida della Procura Generale di Genova

È Enrico Zucca il nuovo procuratore generale di Genova. Il magistrato, noto per il ruolo centrale nell’inchiesta sulle violenze alla scuola Diaz durante il G8 del 2001, si è insediato ufficialmente al vertice della Procura Generale, al termine di un complesso iter giuridico e amministrativo.

Il percorso – La nomina di Zucca da parte del Consiglio superiore della magistratura arriva dopo una lunga vicenda che ha coinvolto ricorsi, sentenze e un ribaltamento delle scelte iniziali. Il Tar del Lazio e successivamente il Consiglio di Stato hanno stabilito l’illegittimità della precedente assegnazione del ruolo a Mario Pinelli, aprendo la strada definitiva all’insediamento del magistrato già in servizio come sostituto procuratore generale a Genova.

Il caso Pinelli – Mario Pinelli era stato inizialmente designato dal Csm per guidare la procura generale genovese, in sostituzione di Roberto Aniello. Tuttavia, la sua nomina è stata contestata per violazioni regolamentari. Lo stesso Pinelli, nel frattempo, aveva già accettato il trasferimento alla procura generale di Campobasso. Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 17 febbraio, ha respinto in modo definitivo i ricorsi presentati sia da Pinelli che dallo stesso Csm, chiudendo una vicenda che ha alimentato tensioni all’interno della magistratura.

I precedenti – Zucca è conosciuto anche per aver ottenuto la confessione del serial killer Donato Bilancia, responsabile di diciassette omicidi tra il 1997 e il 1998. Ma è il suo nome a restare legato in particolare all’inchiesta per i pestaggi e i depistaggi avvenuti nella scuola Diaz, uno degli episodi più controversi del G8 genovese, che portò a condanne definitive per esponenti delle forze dell’ordine.

