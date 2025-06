Si chiude stasera la rassegna Incontri a Palazzo, gran finale con Silvia Salis

Si conclude questa sera con l’intervista alla sindaca Silvia Salis la rassegna “Incontri a Palazzo”, promossa da TN Events&Media in collaborazione con Pallavicino&Friends. Alle 18.30, la neosindaca di Genova sarà protagonista di una conversazione pubblica con il direttore di Telenord, Matteo Cantile, nello storico scenario di Palazzo Interiano Pallavicino in Piazza Fontane Marose.

Edizione 2025 – La rassegna, avviata il 3 giugno, ha offerto un ciclo di incontri che ha visto la partecipazione di personalità della cultura, del giornalismo e della politica nazionale, trasformando il palazzo nobiliare genovese in un salotto dedicato al dialogo. Tutti gli appuntamenti hanno registrato una significativa affluenza di pubblico, con momenti di confronto partecipato e attento.

Incontri precedenti – Tra gli ospiti di questa edizione anche il filosofo e scrittore Marcello Veneziani, che nella serata di ieri ha presentato il suo libro Senza eredi (Marsilio), proponendo una riflessione critica sulla crisi culturale dell’epoca contemporanea, priva di riferimenti condivisi e segnata dalla perdita di memoria.

Brindisi finale – Come da tradizione, anche l’incontro di chiusura sarà seguito da un brindisi conviviale nel giardino di Palazzo Interiano Pallavicino, confermando la formula che unisce dialogo e accoglienza in un contesto di grande valore architettonico e simbolico per la città.

Commenti – “Con grande soddisfazione giungiamo alla conclusione della stagione estiva 2025 di Incontri a Palazzo, un progetto che ho avuto l'onore di ideare e curare con passione fin dal suo esordio”, afferma l’editore di Telenord Massimiliano Monti. “Anche quest’anno, il programma ha saputo intrecciare arte, cultura e pensiero in una cornice di rara bellezza, offrendo al pubblico momenti di autentica condivisione e ispirazione. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione, in particolare il Principe Pallavicino per il suo sostegno”.

Ospitalità – Il Principe Domenico Antonio Pallavicino, padrone di casa, sottolinea: “È con vivo piacere che desidero esprimere la mia piena soddisfazione per il successo dell’edizione estiva 2025 di Incontri a Palazzo. Un’iniziativa che ha animato spazi storici con contenuti di alto profilo e ha saputo valorizzare il patrimonio culturale come bene vivo e condiviso. Ringrazio Massimiliano Monti per la visione e la dedizione con cui ha guidato ogni fase del progetto”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.