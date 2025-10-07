Shopping e divertimento: domenica 12 ottobre torna il Fashion Festival al Serravalle Designer Outlet
di steris
Domenica 12 ottobre il Serravalle Designer Outlet si prepara ad accogliere il pubblico con una giornata di shopping, musica e intrattenimento per tutte le età in occasione del Fashion Festival, l'evento autunnale organizzato nei centri McArthurGlen italiani.
Per l’occasione, il centro prolungherà l’orario di apertura dalle 9:00 alle 20:00, offrendo ai visitatori sconti fino al 70% sul prezzo outlet su capi e accessori delle collezioni primavera-estate di alcuni dei marchi più amati: tra questi Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger, Levi’s, The North Face, Diesel, Adidas, Pandora e molti altri.
Ma il Fashion Festival non sarà solo un’occasione per rinnovare il guardaroba. Il centro si trasformerà in un vero villaggio dell’intrattenimento, con musica dal vivo, DJ set, animazione per bambini, truccabimbi, parata di animali, caricaturisti e spettacoli itineranti. Il tutto in un’atmosfera festosa pensata per coinvolgere l’intera famiglia.
L’evento si svolgerà in contemporanea anche negli altri outlet McArthurGlen di Castel Romano, Noventa di Piave e La Reggia, confermando il format come uno degli appuntamenti più attesi dello shopping stagionale.
