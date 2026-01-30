Shipping, Transport & Intermodal Forum, Serpagli (UIR): "Interporti, burocrazia e ferrovia, rafforzare il sistema logistico in una visione globale"

Alessandro Serpagli traccia un bilancio positivo dei lavori, sottolineando come il settore marittimo e logistico debba essere letto in una prospettiva di economia globale. Evidenzia il ruolo strategico degli interporti italiani come rete nazionale a servizio del sistema, ma ribadisce la necessità di snellire le procedure burocratiche per rendere più efficiente il trasporto delle merci, in particolare su rotaia.

Serpagli richiama le difficoltà recenti legate ai blocchi infrastrutturali dei corridoi ferroviari, dovuti a investimenti necessari ma impattanti, e propone misure di incentivo simili a quelle già attive nei porti, come bonus per le manovre ferroviarie. Infine, individua nella semplificazione delle procedure per la creazione di nuovi magazzini negli interporti e nelle aree limitrofe una leva concreta per rilanciare il sistema logistico nazionale e favorire il trasporto merci.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.