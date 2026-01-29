Shipping, Transport & Intermodal Forum, Pisaniello (ENI): "Biocarburanti, una soluzione immediata e sostenibile per la decarbonizzazione dei trasporti

Giuseppina Pisaniello, Head of Specialties and Additives di Enilive, ha illustrato il ruolo dei biocarburanti nella trasformazione della mobilità e delle infrastrutture: “La trasformazione delle infrastrutture ci impegnerà moltissimo nei prossimi anni, insieme alla trasformazione della nostra mobilità. Questa evoluzione dovrà essere non solo ambientalmente sostenibile, ma anche semplice da attuare, lasciando invariato un sistema di trasporto già ben collaudato. In questo contesto, i biocarburanti possono giocare un ruolo importante”.

Secondo Pisaniello, i biocarburanti sono particolarmente efficaci nei settori in cui l’elettrificazione incontra limiti tecnologici, infrastrutturali o economici, come il trasporto aereo, marittimo, stradale e ferroviario. “I biocarburanti contribuiscono da subito alla decarbonizzazione senza modificare le infrastrutture esistenti e con un aggravio di costi per i consumatori estremamente limitato”.

Ha sottolineato che, sebbene non rappresentino la soluzione unica per il futuro, i biocarburanti sono già compatibili con la maggioranza delle motorizzazioni diesel esistenti e continueranno a svolgere un ruolo importante nella strategia di transizione energetica: “La decarbonizzazione ha successo quando le soluzioni sono complementari, applicate laddove risultano più efficaci ed efficienti. Oggi i biocarburanti, in particolare quelli di tipo paraffina, permettono un abbattimento delle emissioni dal 60 al 90%, a seconda della materia prima utilizzata”.

Infine, Pisaniello ha evidenziato il valore della filiera dei biocarburanti, basata su scarti e residui alimentari: “Nei nostri processi di bio-raffineria, utilizzando scarti e residui delle lavorazioni alimentari, è possibile ottenere riduzioni di emissioni significative lungo l’intera catena del valore”.

