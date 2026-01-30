Shipping, Transport & Intermodal Forum, D'Amico (ZLS Genova): ""Semplificazione e visione strategica per rilanciare logistica italiana"

Maurizio D’Amico, membro del Comitato di Indirizzo della ZLS Porto e Retroporto di Genova, ha richiamato con forza l’attenzione sulla necessità di semplificare le procedure e di rendere più rapide ed efficaci le decisioni strategiche, elementi fondamentali per rafforzare la competitività dei nodi logistici italiani in un contesto internazionale sempre più dinamico.

D’Amico ha evidenziato come strumenti quali le Zone Economiche Speciali (ZES) e le Zone Franche Doganali (ZFD) costituiscano leve strategiche di primaria importanza per attrarre investimenti e promuovere uno sviluppo sostenibile dei territori. A livello globale, queste aree dimostrano un impatto economico significativo: le ZES, infatti, generano circa 90 milioni di posti di lavoro e contribuiscono per oltre il 20% al PIL mondiale. Inoltre, ogni euro investito in tali strumenti produce un ritorno economico stimato tra i 2 e i 4 euro, confermando il loro ruolo cruciale come motore di crescita e competitività.

