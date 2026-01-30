Shipping, Transport & Intermodal Forum, Cazzulo (RINA): "Decarbonizzazione dello shipping, tecnologia e sicurezza al centro della transizione"

Roberto Cazzulo, segretario generale Rina, afferma: "Il ruolo del Registro Italiano nella decarbonizzazione dello shipping e nella transizione ecologica è quello di accompagnare il settore navale verso soluzioni che migliorino la sicurezza, le prestazioni ambientali e la salute e sicurezza a bordo. Le iniziative di RINA sono orientate all’adozione di nuove tecnologie, in particolare in ambito ambientale, garantendo che siano applicate in modo sicuro.

Si tratta di un’area su cui lavoriamo attivamente, sia a livello nazionale sia internazionale, per assicurare che le nuove tecnologie, quando introdotte, rispettino i più elevati standard di sicurezza. La tecnologia è fondamentale perché consente di sviluppare soluzioni che riducono l’esposizione dei marittimi a potenziali rischi.

Una pianificazione efficace, già nelle fasi di progettazione, e l’integrazione delle tecnologie più avanzate contribuiscono inoltre a migliorare l’operatività e l’efficienza complessiva delle navi".