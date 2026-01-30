Shipping, Transport & Intermodal Forum, ammiraglio Liardo: "Guardia Costiera tra nuovi confini e sicurezza, la sfida del 2026"

L'ammiraglio Sergio Liardo, comandante generale delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera, dichiara: "Nel 2026 la Guardia Costiera sta lavorando su diversi fronti strategici. Stiamo analizzando un nuovo scenario, sia dal punto di vista geopolitico sia per quanto riguarda il naviglio mercantile di bandiera nazionale. Per questo motivo abbiamo adottato una visione che non è più di breve periodo, ma di medio-lungo termine. Oggi il tema centrale è quello dei confini.

Parliamo di confini che devono essere conosciuti per poter essere superati e, se necessario, resi insuperabili nel caso in cui qualcuno tenti di interferire con il nostro lavoro o con il traffico della bandiera nazionale. Queste rappresentano le principali criticità del momento. Abbiamo già registrato episodi significativi, come un attacco di cybersicurezza che ha coinvolto una nave della GNV.

Su questo fronte stiamo lavorando intensamente, approfondendo anche gli aspetti tecnici. Vogliamo fornire al cluster marittimo le risposte che si attende dalla Guardia Costiera e saremo pronti a farlo. C’è un’attenzione particolare sui porti della Liguria, che da questo punto di vista presentano sfide estremamente impegnative.

Siamo sempre più coinvolti nella realizzazione della nuova diga di Genova. A breve arriveranno nuovi mezzi e l’invito è quello di operare con estrema prudenza, attenzione e competenza nella realizzazione del progetto. La Capitaneria di Porto di Genova sta dando le risposte che tutti si aspettavano e, se necessario, saremo pronti anche a incrementare l’organico. L’arrivo di nuovi mezzi richiederà infatti una maggiore capacità di programmazione e di gestione delle attività".

