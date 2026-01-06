Sfida al gelo di Genova Sturla per il cimento dell'Epifania alla presenza della sindaca Salis

La spiaggia di Sturla si è trasformata in un palcoscenico di entusiasmo e resistenza al freddo per il tradizionale cimento invernale, l’evento che ogni inverno richiama decine di partecipanti pronti a tuffarsi nelle acque del mare nonostante le basse temperature. Tra applausi, sorrisi e un clima di festa, uomini e donne di tutte le età hanno affrontato il mare dimostrando spirito sportivo e grande determinazione.

Ad assistere al cimento invernale erano presenti anche rappresentanti delle istituzioni cittadine: la sindaca di Genova Silvia Salis, i consiglieri comunali Nicholas Gandolfo e Serena Finocchio, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza il valore simbolico e aggregativo dell’iniziativa. L’evento, molto sentito nel quartiere, è diventato negli anni un appuntamento fisso capace di unire sport, tradizione e socialità.

Il cimento non è soltanto una prova di resistenza fisica, ma anche un momento di condivisione e di promozione del rapporto con il mare in tutte le stagioni. Tra tuffi, risate e qualche brivido, la spiaggia di Sturla ha regalato ancora una volta uno spettacolo di energia e partecipazione, confermandosi luogo simbolo di eventi che coinvolgono e animano la comunità anche nei mesi invernali.

Tra i protagonisti la signora Luisa Cattoni, classe 1934 premiata come cimentista più anziana insieme al signor Alberto Fenucci (classe 1938)

"La storia della Sportiva Sturla va avanti da oltre 105 anni, una storia di sport, di socialità e anche di coraggio perché oggi ci vuole una bella tempra per questo Cimento - afferma la Sindaca Silvia Salis - C'è tanto entusiasmo ogni anno per questo evento che grazie al sodalizio biancoverde rinnova una tradizione davvero speciale all'insegna dello stare insieme in modo sano e rigenerativo".



"Il Cimento rappresenta il modo migliore per inaugurare l'anno delle nostrr attività sportive - afferma la Presidente della Sportiva Sturla Albertina Ticò - La nostra Sportiva Sturla vuole consolidarsi come presidio sociale di valore grazie alle molteplici opportunità sportive per le famiglie".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.