Genova: Fantasy & Hobby torna al Porto Antico con l’edizione primaverile

Arriva ai Magazzini del Cotone l’edizione primaverile di FANTASY & HOBBY, la fiera dedicata alla fantasia e alla creatività. Dal venerdì 13 al domenica 15 marzo, l’evento riunisce produttori e rivenditori di materie prime e prodotti finiti per le più diverse tecniche di hobbistica femminile: collane, cotoni, bijoux, feltro, articoli per scrapbooking, decoupage, shabby chic, art book e molto altro.

Non manca anche l’area ARTIGIANFANTASY, dove sarà possibile ammirare creazioni uniche fatte a mano e partecipare a laboratori guidati dalle esperte per cimentarsi direttamente nella realizzazione di oggetti creativi.

Dalla bottega al web, dal ricamo alla bigiotteria, dalla filatura della lana alla pittura, gli espositori offrono a appassionati e principianti video, tutorial e consigli pratici per approfondire le proprie passioni e scoprire nuove idee.

Novità di questa edizione: in contemporanea e con lo stesso biglietto, torna MODELSHOW – Salone del Modellismo, giunto alla sua dodicesima edizione. Sei aree dedicate al radiocomando con possibilità di interazione, plastici ferroviari e tram realizzati dai migliori modellisti italiani, e uno spazio dedicato ai Lego.

Nel modellismo statico si potranno ammirare modelli di Ferrari della Scuderia Ferrari Club Ufficiale di Portofino, alcuni cimeli appartenuti a Michael Schumacher, le amate dollshouse e riproduzioni di monumenti in ardesia. Presenti associazioni di alto livello e il campione del mondo Simon Antelmi.

Gli appassionati di modellismo navale troveranno esposizioni di navi in varie scale del Gruppo Pontassieve, tra cui una spettacolare riproduzione dell’Andrea Doria collocata nella Stazione Marittima Ponte dei Mille di Genova. Tra le curiosità ci saranno riproduzioni in cartoncino di aerei, treni e navi, mentre altri espositori offriranno tutti i materiali necessari per i progetti dei visitatori.

