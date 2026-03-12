Arenzano in gara per “Il Borgo dei Borghi 2026”

Arenzano entra nella fase decisiva della competizione nazionale “Il Borgo dei Borghi 2026”, promossa da Rai3, che premia ogni anno uno dei borghi più belli d’Italia. Dopo la candidatura in rappresentanza della Liguria, dal 1° al 22 marzo è possibile votare online per sostenere il borgo ligure e contribuire a portare la regione alla vittoria. Il vincitore sarà proclamato durante una prima serata speciale su Rai3 il 5 aprile.

L’iniziativa rappresenta una grande opportunità di visibilità nazionale per Arenzano. L’assessore al marketing territoriale, Davide Oliveri, sottolinea come la partecipazione della comunità sia determinante: "Ogni voto contribuisce a raccontare il nostro borgo e a promuovere l’immagine della Liguria".

La candidatura di Arenzano è supportata da Regione Liguria, con l’assessore Claudia Morich che evidenzia il valore della città come simbolo del territorio, tra mare, storia e tradizioni.

Per votare è necessario registrarsi su RaiPlay e accedere al sito ufficiale dell’iniziativa https://www.rai.it/borgodeiborghi/. Ogni utente può esprimere fino a cinque preferenze, con un intervallo minimo di 24 ore tra un voto e l’altro. Il Comune ha attivato anche un sito dedicato (ilborgodeiborghi.arenzanoturismo.it) e lo IAT di Arenzano fornirà supporto per la registrazione e la procedura di voto.

La campagna “Io voto Arenzano”, realizzata con il supporto di Studiowiki, prevede video emozionali, tutorial, contenuti social e materiali informativi. Coinvolge cittadini, associazioni, scuole, operatori economici e attività turistiche, rafforzando il senso di comunità. Tra i progetti collaterali, una linea del tempo sulla storia di Arenzano, realizzata dagli studenti dell’Istituto Comprensivo e dall’Associazione Centro Storico Torre dei Saraceni, racconta la città fino alla candidatura attuale.

Il sindaco Francesco Silvestrini commenta: "Questa esperienza ha già rappresentato un successo. Ha rafforzato la nostra comunità, coinvolto cittadini e operatori e valorizzato la nostra promozione turistica".

