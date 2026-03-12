Addio a Enrica Bonaccorti, la signora della tv: era nata a Savona e tifava Samp

E' scomparsa oggi, all'età di 76 anni, Enrica Bonaccorti. Lo scorso anno le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. La notizia del decesso è stata comunicata dall’agenzia Adnkronos e confermata anche dalla trasmissione Mediaset Mattino 5. Tra gli anni Ottanta e Novanta Enrica Bonaccorti era stata il volto di molte trasmissioni tv popolari in Rai e Mediaset, come “Non è la Rai”, “Pronto, chi gioca?” e “Italia Sera”.

Enrica Bonaccorti aveva raccontato tempo fa la sua passione per il calcio e per la Sampdoria: "Sono diventata sampdoriana ai tempi di Skoglund e Cucchiaroni. Le imprese di Vialli e Mancini, causa impegni professionali ho potuto seguirle solo in televisione. La Sampdoria mi ricorda Genova e il liceo D'Oria, anni felici".

Condoglianze alla famiglia da parte della redazione di Telenord.

