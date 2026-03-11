Verso la Milano-Sanremo, vent'anni fa la vittoria di Pozzato: l'amarcord in dialetto a Scignoria!

Un altro campione dello sport nazionale torna a cimentarsi con i dialetti italiani. Dopo Maurilio De Zolt, nella puntata di giovedì 12 marzo toccherà nuovamente al vicentino Pippo Pozzato che sarà nuovamente protagonista su Telenord a quasi due anni dalla simpatica apparizione in cui aveva commentato le tre vittorie al Trofeo Laigueglia: "Peccato non aver vinto la quarta, ma la Liguria è nel mio cuore" aveva detto nella sua parlata veneta (vedi video).

Il talento azzurro vincitore di tappe al Tour e al Giro nel 2006 trionfò alla Milano-Sanremo. A distanza di 20 anni, quindi, Telenord rievoca quella giornata a poche ore dal ritorno in scena della Classicissima di primavera in programma sabato 21 marzo vigilia del Giro dell'Appennino in rosa.

Pogacar riuscirà finalmente a festeggiare per la prima volta in una delle competizioni ancora fuori dall'albo d'oro personale? A Scignoria! la previsione di chi su quel traguardo ha alzato le braccia al cielo.

