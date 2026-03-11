Genova, rientrano a casa gli sfollati a seguito della frana di via Napoli

Rientrano a casa, dopo tre settimane, i 52 inquilini sfollati dopo la frana che ha interessato il palazzo di via Napoli, nel quartiere Lagaccio a Genova.

Il via libera della Protezione civile del Comune di Genova è arrivato dopo la verifica e sussistenza delle condizioni di sicurezza, attestata da tecnici abilitati.

"Il rientro nelle abitazioni degli inquilini - sottolinea la sindaca Silvia Salis - è una buona notizia che arriva al termine di settimane complesse e vissute con grande preoccupazione dalle famiglie coinvolte.

In situazioni come questa la priorità dell'amministrazione deve essere sempre quella di garantire la sicurezza delle persone, seguendo con rigore le valutazioni tecniche e accompagnando passo dopo passo i cittadini colpiti dall'emergenza".

"Dopo la frana - dichiara l'assessore comunale alla Protezione Civile Massimo Ferrante - sono state fatte indagini visive che hanno permesso di constatare l'integrità delle strutture portanti dell'edificio e delle fondazioni a vista.

Inoltre, per monitorare l'evoluzione della situazione, è stato installato un sistema di monitoraggio, costituito da 8 inclinometri con acquisizione automatica dei dati, posizionati sia sul fabbricato che sui muri di sostegno della strada privata". Riaperto anche il parco della ex Gavoglio a esclusione della zona interdetta, sottostante il fabbricato. Restano interdette alcune pertinenze esterne e box del fabbricato.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.