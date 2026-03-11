Esteso di un anno lo stato di emergenza per i gravi eventi meteo del 2024

Il Governo ha deciso di estendere di dodici mesi lo stato di emergenza relativo ai gravi eventi meteorologici che tra settembre e ottobre 2024 hanno colpito duramente il territorio ligure, in particolare la città metropolitana di Genova e la provincia di Savona.

La decisione è stata adottata dal Consiglio dei Ministri per consentire la prosecuzione degli interventi necessari dopo le intense ondate di maltempo registrate nelle giornate del 16, 17, 26 e 27 ottobre 2024, che provocarono numerose criticità sul territorio.

Parallelamente alla proroga, l’esecutivo ha disposto anche un nuovo stanziamento di 15.640.000 euro. Le risorse aggiuntive serviranno a sostenere le opere di ripristino e messa in sicurezza, interessando sia l’area della città metropolitana di Genova sia la provincia di Savona, compreso il comune di Albenga.

I fondi saranno utilizzati per garantire la continuità degli interventi già avviati, permettendo alle amministrazioni locali di completare i lavori ancora in corso senza interruzioni e di affrontare le problematiche rimaste aperte.

La proroga dello stato di emergenza evidenzia come il processo di recupero del territorio richieda tempi più lunghi del previsto. A circa un anno e mezzo dagli eventi, infatti, diverse operazioni di ricostruzione e consolidamento risultano ancora necessarie per riportare alla normalità le aree colpite.

Le violente perturbazioni dell’autunno 2024 provocarono infatti frane, esondazioni e allagamenti, causando anche danni significativi alle infrastrutture stradali, a edifici pubblici e privati e a numerose attività produttive, con pesanti ripercussioni sull’economia locale.

