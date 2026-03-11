Palasport di Genova, inaugurazione il 27 marzo ma metà dei negozi non sarà pronta

Il nuovo centro commerciale del Palasport di Genova aprirà ufficialmente il 27 marzo, ma l’avvio sarà graduale: solo poco più della metà dei negozi sarà pronta ad accogliere i clienti. Nonostante la superficie di 15mila metri quadrati sia in gran parte già opzionata, diversi spazi risultano ancora vuoti e alcune attività non hanno ottenuto l’autorizzazione commerciale.

Apertura – Nei cantieri del Palasport si lavora per completare gli ultimi interventi in vista del taglio del nastro. Tuttavia, secondo le stime, circa il 70% degli spazi è stato assegnato, ma al momento solo il 50% o poco più sarà effettivamente pronto ad aprire al pubblico nel giorno dell’inaugurazione.

Spazi vuoti – Tra le superfici che resteranno temporaneamente inutilizzate c’è anche una media struttura di vendita prevista al primo piano. Lo spazio era stato opzionato dal marchio di abbigliamento Piazza Italia, ma il progetto non ha superato i requisiti previsti per l’autorizzazione commerciale.

Criteri – Il regolamento impone due condizioni precise: la “novità” del marchio sul territorio e il rispetto del cosiddetto tematismo. Il centro commerciale del Palasport dovrà infatti ospitare soprattutto attività legate allo sport, al benessere, al tempo libero, al turismo e alle eccellenze gastronomiche locali. Inoltre la catena non poteva essere autorizzata perché già presente nella provincia di Genova, con un negozio nel centro commerciale L’Aquilone di Bolzaneto.

Prossimi passi – Le altre attività potranno aprire più rapidamente tramite Scia, la segnalazione certificata di inizio attività. Per il supermercato Coop al piano terra, circa 1.500 metri quadrati complessivi, l’apertura è invece prevista a maggio.

Attrattività – Intanto il Comune sta lavorando anche sulla promozione del nuovo polo del Waterfront. Tra le ipotesi allo studio ci sono accordi con le compagnie crocieristiche per inserire la zona del Palasport tra le escursioni proposte ai passeggeri in visita a Genova.

