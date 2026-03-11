Genova, il piano strategico per un turismo 365 giorni l’anno

Genova punta a rafforzare la propria attrattività turistica con un piano strategico di promozione che guarda al 2026 e che ha come obiettivo principale un turismo attivo tutto l’anno. La città vuole valorizzare la combinazione unica tra patrimonio culturale, attività outdoor e mare, attirando visitatori europei e internazionali.





Il progetto sta già dando risultati concreti: nelle due settimane centrali delle vacanze di Natale si è registrato un aumento del 27% dei visitatori, che sale al 40% per i turisti stranieri. Il trend positivo si conferma anche nei primi mesi dell’anno, solitamente meno frequentati.





Un'innovazione chiave è l'assistente digitale "Mugu", integrato nel nuovo sito turistico di Genova, che utilizza l'intelligenza artificiale per offrire suggerimenti personalizzati su luoghi, esperienze e botteghe storiche. L'assessora al Turismo e al Marketing territoriale sottolinea l'importanza di coniugare promozione e qualità dell'esperienza turistica: soddisfare i visitatori genera passaparola positivo e consolidamento dell'immagine della città.





L’obiettivo è aumentare anche la permanenza media dei visitatori, portandola da brevi soggiorni a vacanze di quattro o sette giorni, valorizzando l’offerta culturale, naturalistica e gastronomica della città.





Resta però la necessità di migliorare il decoro urbano, interventi pensati non solo per i turisti ma anche per rendere la città più vivibile per i genovesi.

