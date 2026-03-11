RegIA - Regioni per l'Intelligenza artificiale. L'evento nazionale su sperimentazione di soluzioni innovative, in diretta dalle 9 su Telenord

Regione Liguria ospita Reg4IA – Regioni per l'Intelligenza artificiale, evento nazionale dedicato alla sperimentazione di soluzioni innovative basate sull'intelligenza artificiale per il miglioramento dei servizi pubblici promosso dal dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri in collaborazione con Regioni e Province autonome, .

L'evento si svolgerà mercoledì 11 marzo 2026, dalle 9 alle 13, nella Sala Grecale dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico di Genova, IN DIRETTA SU TELENORD.

Nel corso della mattinata saranno presentati il progetto Reg4IA e i quattro partenariati tematici su salute e turismo, ambiente e mobilità sostenibile, Pubblica Amministrazione, resilienza e sicurezza del territorio.

Nel pomeriggio, dopo il light lunch, si svolgeranno inoltre quattro panel tematici dei progetti, aperti ai partecipanti.

La partecipazione all'evento è gratuita, è necessario prenotare il biglietto su events.regione.liguria.it/rl/Reg4IA

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.