Genova, lotta all’abbandono dei rifiuti: intensificati i controlli, scattano multe e denunce

Proseguono i controlli della Polizia locale per verificare il corretto conferimento dei rifiuti e contrastare gli episodi di abbandono sul territorio.

Nella giornata di lunedì, a seguito della segnalazione di un cittadino per la presenza di rifiuti ingombranti accanto a un cassonetto AMIU in via San Martino — probabilmente riconducibili allo svuotamento di un appartamento — gli agenti sono intervenuti cogliendo sul fatto il responsabile. L’uomo è stato sanzionato con una multa da mille euro ed è stato inoltre obbligato a ripristinare la postazione, provvedendo alla rimozione del materiale abbandonato.

Un secondo intervento è stato effettuato sul lungomare Lombardo, sempre dopo una segnalazione: qui gli operatori hanno sorpreso una persona mentre conferiva in modo errato una consistente quantità di sfalci di arbusti. Anche in questo caso è scattata la sanzione.

Grazie inoltre alle indagini svolte attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza, la Polizia locale è riuscita a individuare un cittadino italiano che aveva scaricato rifiuti ingombranti in via Rolla utilizzando un veicolo intestato alla propria ditta individuale. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria.

"Il contrasto all’abbandono dei rifiuti resta una priorità – ha dichiarato l’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana –. Ringrazio gli agenti per il tempestivo intervento e i cittadini che, con le loro segnalazioni, collaborano alla tutela del decoro urbano. Chi non rispetta le regole danneggia l’intera comunità: per questo continueremo con controlli e sanzioni".

