Terzo Valico: Rfi assente ingiustificato alla commissione consiliare. Si procede su espropri e indennizzi

L’assenza di Rfi e Cociv ha segnato l’inizio della commissione consiliare riunitasi a Palazzo Tursi per fare il punto sul progetto di riqualificazione urbana legato all’“Ultimo miglio” del Terzo Valico ferroviario. I due soggetti, rispettivamente committente e appaltatore dei lavori della linea ad alta capacità che collegherà il porto di Genova al nuovo passante ferroviario, erano stati invitati ma non hanno preso parte alla seduta, provocando la reazione dei consiglieri.
“L’assenza di oggi non è accettabile, è vergognosa”, ha dichiarato Filippo Bruzzone, chiedendo alla presidenza della commissione di manifestare formalmente il disappunto dell’aula. Secondo l’assessore Massimo Ferrante, il rapporto tra Comune e Rfi resta comunque “rispettoso ma complesso”.