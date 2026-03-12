La Spezia, nuovo ponte sul Magra: al via il collegamento tra Santo Stefano Magra e Ceparana

Conto alla rovescia per l’inaugurazione e l’apertura al traffico del nuovo ponte sul Magra, realizzato dalla Provincia della Spezia grazie ai fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il contributo di Regione Liguria e in coordinamento con le amministrazioni locali.

L’opera rappresenta la prima fase operativa del progetto più ampio che punta a collegare l’area di Santo Stefano Magra con la piana di Ceparana. L’apertura ufficiale è fissata per lunedì 16 marzo, quando la nuova infrastruttura sarà disponibile per il traffico automobilistico delle principali arterie stradali della zona.

"L’opera è conclusa e in questi giorni stiamo definendo gli ultimi dettagli in vista dell’apertura di lunedì. Allo stesso tempo stiamo portando avanti i programmi successivi per completare la bretella e il collegamento sia verso Ceparana sia verso Santo Stefano Magra", spiega il presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini.

Il nuovo ponte garantirà un accesso diretto ad alcune delle aree più strategiche del territorio, creando un collegamento fondamentale con le principali reti stradali, con il raccordo autostradale, con la città della Spezia, le aree industriali e il porto.

"Questo ponte, realizzato dalla Provincia, rappresenta il primo traguardo di un programma condiviso che ha visto il nostro ente impegnato in un intenso lavoro di coordinamento con il Ministero e la Regione Liguria, ma anche con grande attenzione alle esigenze dei territori", aggiunge Peracchini. "Stiamo lavorando insieme alle amministrazioni locali per sviluppare una nuova viabilità capace di alleggerire i centri abitati dello spezzino dal traffico pesante che oggi li attraversa".

L’intervento si inserisce in un piano infrastrutturale più ampio sul quale la Provincia della Spezia ha investito negli ultimi anni, con l’obiettivo di migliorare la mobilità e sostenere lo sviluppo del territorio.

