Liguria, crescono gli attacchi informatici al settore sanitario: 500 minacce sventate in un anno

Dal 2023 a oggi, le strutture sanitarie italiane subiscono in media 4,7 attacchi informatici al mese, con impatti gravi che possono bloccare servizi essenziali come pronto soccorso e trattamenti oncologici. Solo in Liguria, nell’ultimo anno, Liguria Digitale ha sventato circa 500 attacchi informatici.

Questi dati emergono dalla prima tappa del 2026 della campagna nazionale di sensibilizzazione sulla cybersicurezza nel settore sanitario, promossa dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) e dalla Presidenza del Consiglio, che si è svolta al Porto Antico di Genova. Il convegno “La minaccia cibernetica al settore sanitario” ha visto la partecipazione dei vertici regionali e dell’Acn per discutere strategie di protezione dei dati e continuità dei servizi sanitari.

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha dichiarato: “La Liguria affronta questa sfida con determinazione, adottando tutte le misure necessarie per proteggere i dati e garantire la continuità dei servizi”.

Anche la vicedirettrice dell’Acn, Nunzia Ciardi, ha sottolineato l’importanza della tutela dei dati sanitari: “I dati sanitari sono quanto di più prezioso ci sia per i cittadini, ed è questa fragilità che vogliamo proteggere attraverso la formazione del personale”.

L’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, ha evidenziato come la cybersicurezza sia ormai una priorità: “Proteggere le infrastrutture digitali sanitarie significa garantire la continuità delle cure e la sicurezza dei pazienti”.

Nei primi due mesi del 2026, il Csirt Italia ha già rilevato 29 eventi cyber in Liguria, di cui tre hanno colpito direttamente il comparto sanitario, confermando la necessità di rafforzare costantemente le misure di sicurezza digitale.

