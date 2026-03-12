Genova, AMIU porta la raccolta differenziata nei quartieri con incontri pubblici

Prende il via dal quartiere di Prà il ciclo di appuntamenti “AMIU Genova incontra i cittadini”, dedicato alla raccolta differenziata e ai servizi ambientali. Il primo incontro è previsto per giovedì 12 marzo alle 17.30 presso il Circolo ARCI Pianacci.

L’iniziativa rientra nel progetto “La raccolta differenziata è un gioco di squadra”, pensato per favorire un dialogo diretto tra cittadini e azienda, spiegando in modo chiaro e pratico il corretto conferimento dei rifiuti, cosa succede ai materiali raccolti e quali servizi ambientali sono disponibili in città.

Gli incontri offrono momenti di confronto aperto e partecipativo, con possibilità di chiarire dubbi e approfondire tematiche legate alla gestione dei rifiuti. Dopo Prà, il calendario proseguirà in diversi quartieri della città, grazie alla collaborazione con associazioni, circoli, comitati e altre realtà locali.

Nuove tappe potranno inoltre essere organizzate in circoli, centri civici e spazi di quartiere, con il supporto tecnico e organizzativo di AMIU Genova, che metterà a disposizione materiali informativi e competenze specialistiche.

“La qualità della raccolta differenziata cresce con la partecipazione dei cittadini e la collaborazione tra comunità, istituzioni e associazioni”, sottolinea l’azienda.

Le realtà interessate a ospitare un incontro possono scrivere a eventi@amiu.genova.it, indicando quartiere, possibile sede e un contatto diretto.

