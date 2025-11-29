Settore audiovisivo, Usai: "Cerchiamo di ottenere un appoggio bipartisan"
di l.p.
"Stiamo avendo ascolto sia dal ministro alla Cultura Alessandro Giuli, che dal sottosegretario Lucia Borgonzoni"
"A livello politico stiamo cercando di ottenere un appoggio bipartisan per l'industria cinematografica e audiovisiva". Il presidente di Anica Alessandro Usai, a Imperia, sua città natale, per ricevere il Premio San Leonardo, ha analizzato lo stato di salute del settore e annuncia le trattative in corso per evitare la crisi
