Settimana di sole fino a mercoledì, poi nuovo peggioramento: in Liguria piogge e temporali da giovedì

Dopo un inizio di settimana stabile e soleggiato, la Liguria si prepara a un brusco cambiamento del tempo. Da giovedì 30 ottobre, infatti, un’intensa perturbazione atlantica raggiungerà la regione, portando piogge diffuse, temporali e rischio di nubifragi proprio in vista del weekend di Halloween.

Secondo le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, la Liguria sarà una delle prime regioni italiane a essere raggiunta dal fronte perturbato, che segnerà la fine della parentesi di alta pressione e del clima stabile dei primi giorni della settimana.

Il peggioramento sarà accompagnato da venti forti di libeccio e mare molto mosso o agitato, con onde alte fino a 3 metri lungo le coste di levante. Non si escludono nubifragi e allagamenti localizzati, soprattutto nelle zone interne e nei comuni più esposti, dove le precipitazioni potrebbero risultare particolarmente abbondanti.

La Protezione civile regionale è pronta a monitorare l’evoluzione del quadro meteorologico, con la possibilità di emettere avvisi di allerta meteo nelle prossime ore, qualora i modelli confermassero la forte intensità delle piogge previste.

Fino a mercoledì 29 ottobre la situazione resterà complessivamente tranquilla:

Lunedì e martedì saranno giornate prevalentemente soleggiate , con temperature minime in calo e valori mattutini inferiori ai 10 gradi nelle zone interne.

Mercoledì è atteso un primo aumento della nuvolosità, con le prime piogge sulla Riviera di Ponente e nel Genovesato.

Da giovedì, invece, entrerà nel vivo la nuova ondata di maltempo, che potrebbe insistere sulla regione anche nella giornata di venerdì 31, rendendo Halloween bagnato e ventoso.

Dopo la fase più intensa del maltempo, le condizioni meteo tenderanno a migliorare nel fine settimana, anche se non mancheranno residui piovaschi e qualche banco di nebbia nelle valli interne. Le temperature, in lieve aumento, torneranno su valori più miti, con massime comprese tra i 17 e i 20 gradi lungo la costa.

