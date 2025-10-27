Settimana di sole fino a mercoledì, poi nuovo peggioramento: in Liguria piogge e temporali da giovedì
di Redazione
Settimana con sole fino a mercoledì, poi maltempo in Liguria: da giovedì piogge, temporali e rischio nubifragi. Halloween bagnato, weekend in miglioramento.
Dopo un inizio di settimana stabile e soleggiato, la Liguria si prepara a un brusco cambiamento del tempo. Da giovedì 30 ottobre, infatti, un’intensa perturbazione atlantica raggiungerà la regione, portando piogge diffuse, temporali e rischio di nubifragi proprio in vista del weekend di Halloween.
Secondo le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, la Liguria sarà una delle prime regioni italiane a essere raggiunta dal fronte perturbato, che segnerà la fine della parentesi di alta pressione e del clima stabile dei primi giorni della settimana.
Il peggioramento sarà accompagnato da venti forti di libeccio e mare molto mosso o agitato, con onde alte fino a 3 metri lungo le coste di levante. Non si escludono nubifragi e allagamenti localizzati, soprattutto nelle zone interne e nei comuni più esposti, dove le precipitazioni potrebbero risultare particolarmente abbondanti.
La Protezione civile regionale è pronta a monitorare l’evoluzione del quadro meteorologico, con la possibilità di emettere avvisi di allerta meteo nelle prossime ore, qualora i modelli confermassero la forte intensità delle piogge previste.
Fino a mercoledì 29 ottobre la situazione resterà complessivamente tranquilla:
-
Lunedì e martedì saranno giornate prevalentemente soleggiate, con temperature minime in calo e valori mattutini inferiori ai 10 gradi nelle zone interne.
-
Mercoledì è atteso un primo aumento della nuvolosità, con le prime piogge sulla Riviera di Ponente e nel Genovesato.
Da giovedì, invece, entrerà nel vivo la nuova ondata di maltempo, che potrebbe insistere sulla regione anche nella giornata di venerdì 31, rendendo Halloween bagnato e ventoso.
Dopo la fase più intensa del maltempo, le condizioni meteo tenderanno a migliorare nel fine settimana, anche se non mancheranno residui piovaschi e qualche banco di nebbia nelle valli interne. Le temperature, in lieve aumento, torneranno su valori più miti, con massime comprese tra i 17 e i 20 gradi lungo la costa.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
“Un Soffio di Speranza”: a Telenord presentato il concerto benefico al Carlo Felice
27/10/2025
di Redazione
Croce Bianca genovese presenta a Telenord il telesoccorso: un pulsante per sentirsi al sicuro
27/10/2025
di Katia Gangale - Luca Pandimiglio
Attivismo vegano nelle strade: a Telenord la missione di Anonymous for the Voiceless
27/10/2025
di Katia Gangale
Liceo Da Vinci, bilancio dei danni e ricostruzione dell'assalto: parlano a Telenord gli studenti presenti all'irruzione
27/10/2025
di Katia Gangale - Luca Pandimiglio
Campomorone, incendio alla Parodi Nutra: “Danni gravi, ma ripartiremo in 20 giorni”
27/10/2025
di Gilberto Volpara